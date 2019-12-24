Совкомбанк стал единственным владельцем лизинговой компании "Соллерс-финанс"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк довел свою долю владения в лизинговой компании "Соллерс-финанс" до 100%, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Совкомбанк объявляет о приобретении 50% акций лизинговой компании "Соллерс-финанс" у второго акционера компании - ПАО "Соллерс". В результате сделки банк консолидировал 100% акций лизинговой компании", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что лизинг является для него одним из приоритетных направлений бизнеса и данная сделка позволит усилить позиции на рынке за счет портфеля и экспертизы "Соллерс-финанс". В составе группы компания станет более интенсивно работать в сегменте легковых автомобилей.

"Совкомбанк является акционером "Соллерс-финанс" с 2010 года. За это время мы убедились в высоком профессионализме команды, качестве корпоративного управления и эффективности бизнес-процессов. Учитывая наши лидирующие позиции в автокредитовании, мы видим синергию и потенциал для развития бизнеса компании в составе Совкомбанка", - приводит пресс-служба слова председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.