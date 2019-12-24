Reuters: ЕС активизирует расследование по поглощению Embraer компанией Boeing

ТАСС, 24 декабря. Европейские власти активно запрашивают у американской корпорации Boeing материалы по созданию совместного предприятия (СП) с бразильским авиастроителем Embraer. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его сведениям, европейские регуляторы запросили данные по продажам Boeing более чем за 20 лет, что составляет более 1,5 млн страниц документов. В октябре Еврокомиссия открыла углубленное расследование по сделке в связи с опасениями, что соглашение может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов. Как отмечает агентство, из-за расследования подписание соглашения, которое планировалось заключить до конца года, может быть отложено до февраля 2020 года.

17 декабря 2012 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В соответствии с этой договоренностью, стоимость нового СП, которое займется строительством исключительно гражданских самолетов (подразделение Embraer военного назначения затронуто не будет), достигнет $5,26 млрд. Предполагается, что 80% акций будущего предприятия будут принадлежать Boeing, а 20% - Embraer. По данным СМИ, акционеры Embraer одобрили сделку, президент Бразилии Жаир Болсонару в начале 2019 года также заявил, что правительство страны поддержит ее. Теперь сделку должны одобрить уполномоченные органы двух стран.