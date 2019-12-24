В Киеве сертифицировали госкомпанию "Оператор ГТС Украины"

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла окончательное решение о сертификации госкомпании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), а также выдала соответствующую лицензию на транспортировку газа, что позволит компании начать свою деятельность с 1 января 2020 года. Об этом во вторник сообщил глава НКРЕКП Валерий Тарасюк.

"Мы приняли решение об окончательной сертификации "Оператора ГТС Украины" <...> Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа ", - цитирует его украинское агентство УНИАН.