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После критики Зеленского правительство Украины объявило о снижении тарифов на тепло на 30%

Премьер-министр страны Алексей Гончарук назвал принятое решение результатом совместной работы кабмина и президента

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение, позволяющее снизить тарифы на тепло на 30%. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и президента", - написал он в Telegram-канале. "По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - добавил он.

Ранее во вторник на заседании Совета развития общин и территорий президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство за действующие высокие тарифы на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет... Общество этого не понимает", - заявил он и напомнил, что ранее правительству было поручено разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы". "Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты", - сказал президент.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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