Фонд "Сколково" отметит 10-летие Нобелевской неделей и стартап-туром

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главными событиями в честь отмечаемого в 2020 году 10-летия фонда "Сколково" станет стартап-тур по 10 городам России, форум "Открытые инновации" и Нобелевская неделя. Все три мероприятия нацелены на поддержку отечественных инновационных проектов и их разработчиков, сообщил ТАСС во вторник председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Главный проект первого полугодия - это стартап-тур по России, в нем участвуют 10 городов. Начнем с Владивостока в конце января и завершим конференцией Startup Village, которая пройдет в "Сколково" 21 мая - в наш "день рождения", когда вышел устав [фонда]. На территории Инновационного центра мы соберем несколько тысяч человек, стартаперов и наших партнеров, чтобы обменяться опытом, представить успехи и договориться о планах. В этом году был принят закон об экстерриториальности "Сколково", поэтому по большому счету мы теперь работаем по всей России", - рассказал Дворкович.

По его словам, следующим большим проектом в юбилейный год станет форум "Открытые инновации", где будет организована площадка взаимодействия между правительством, индустриальными партнерами и стартапами.

"В течение всего года форуму будет предшествовать серия самых разных конкурсов и соревнований - они будут проводиться не только фондом "Сколково", но и другими институтами инновационного развития. "Этот отбор лучших команд в сфере информационных технологий, медицины и других областях мы проводим совместно с индустриальными партнерами - компанией "Россети", РЖД, Росатомом, а также зарубежными компаниями. Победители этих конкурсов будут главными героями "Открытых инноваций". Встреча традиционно пройдет в октябре", - сообщил собеседник агентства.

А в ноябре, добавил он, пройдет Нобелевская неделя, в которой примут участие несколько нобелевских лауреатов. В рамках этого же мероприятия, отметил Дворкович, пройдет вручение Skolkovo Awards - наград за лучшие инновационные прорывы года. Определить победителей жюри помогут лауреаты Нобелевской премии.

Другие проекты

Кроме того, в 2020 году запланировано открытие нескольких новых НИОКР-центров партнеров Фонда. "В наступающем году их будет как минимум два: скорее всего, в мае-июне - откроется центр японской компании FANUC, а осенью, до ноября включительно - центр "Трансмашхолдинга", - уточнил председатель фонда "Сколково".

"Также откроется несколько региональных операторов. На них сложился активный спрос, мы ведем консультации с несколькими регионами, на базе чего и где открывать такие центры. Каждые две недели нам приходит новый запрос, но мы не стремимся открыть центры во всех регионах, поскольку хотим поддерживать высокое качество", - сказал Дворкович.

Еще одна важная линия работы в наступающем году - участие "Сколково" в мероприятиях партнеров, а также в профильных зарубежных форумах, отметил собеседник. "В нашей стране это Российский инвестиционный форум в Сочи, Петербургский международный экономический форум, международная промышленная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге, Восточный экономический форум во Владивостоке и ряд других, в том числе Московский урбанистический форум. Везде "Сколково" будет организовывать площадку для демонстрации своих результатов и совместной работы с партнерами. Планируем также участие в международных форумах, в том числе в Давосе и в Хьюстоне. В США мы будем представлены на площадке Энергетической недели - у нас очень сильный энергетический кластер, очень важно показать его достижения", - отметил руководитель фонда.

Будут продолжены и работы в рамках Большого Сколково, добавил Дворкович. "Они будут идти совместно с партнерами - Московской школой управления Сколково, Российской экономической школой и группой компаний "Миллхаус", которая владеет активами вокруг наших территорий. Вместе с ними мы уже реализуем совместные образовательные программы, научные исследования, формируем единую транспортную инфраструктуру и пространство для жизни и работы. В течение следующего года мы намерены всячески развивать все эти направления. У нас не будет отдельных мероприятий - каждое мы будем проводить совместно, в едином формате и с единым брендированием "Большое Сколково", - заключил Дворкович.

О фонде

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 2 тыс.). В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила почти 92 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта превысила 300 млрд рублей.