Власти Крыма согласовали с Минэнерго РФ выделение 21 млрд рублей на обновление энергосетей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Крым согласовали с Министерством энергетики РФ выделение 21 млрд рублей на модернизацию энергосетей в регионе, которые будут заложены в Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития республики, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы согласовали цифру с Министерством энергетики РФ и договорились, что будем обсуждать у [вице-премьера РФ] Дмитрия Николаевича Козака. Пока строчки в бюджете еще нет, но все равно решение по включению этих мероприятий в федеральную целевую программу, <...> думаю, в январе будет принято. Пока там 21 млрд рублей стоит по модернизации электросетевого хозяйства в Республике Крым", - сказал он.

В октябре Минэнерго РФ сообщало, что власти Крыма и Севастополя подали заявку на строительство в 2020-2023 годах на полуострове энергосетевых объектов, общее финансирование которых оценивается в 22,4 млрд рублей.

Речь идет о 52 мероприятиях по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций напряжением 35 и 110 кВ в 2020-2023 годах на общую сумму 16,7 млрд рублей. Правительством Севастополя подготовлены предложения, предусматривающие строительство 10 новых объектов энергоснабжения на общую сумму 5,7 млрд рублей. Кроме того, Минэнерго подготовлены предложения, предусматривающие выделение в 2019 году почти 630 млн рублей из бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ и госэкспертизы по проекту строительства электросетевых объектов на территории Крымского полуострова.