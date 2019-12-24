Росморпорт сообщил о готовности ледокола "Виктор Черномырдин" к передаче заказчику

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ледокол "Виктор Черномырдин", который строился на "Адмиралтейских верфях" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию"), готов к передаче заказчику, которым выступает Росморпорт, сообщили журналистам в пресс-службе Росморпорта.

"Росморпорт ждет приглашения от ОСК на приемку ледокола "Виктор Черномырдин". Судно технически готово, экипаж сформирован", - рассказали в компании.

Ранее предполагалось, что судно передадут заказчику 25 декабря, об этом сообщал журналистам генеральный директор Росморпорта Андрей Лаврищев.

Ледовые испытания судно пройдет уже весной 2020 года по причине отсутствия сейчас льда требуемых характеристик.

Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.