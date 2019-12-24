Суд оштрафовал российскую компанию за попытку отмыть $16 млн

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Астраханская и Южная оперативная таможни выявили схему по отмыванию $16 млн при покупке импортного оборудования для российской компании. Суд назначил ей штраф около 300 млн руб., сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Южной оперативной таможни.

По данным пресс-службы, российская компания заключила договор на покупку импортного оборудования с венгерской фирмой на $24 млн. Приобретение оборудования осуществлялось российской компанией за счет средств инвестора, генеральный директор которого одновременно являлся должностным лицом венгерской компании-продавца оборудования.

"В итоге оборудование так и не было поставлено российскому покупателю, а деньги в сумме более $16 млн (около 1 млрд руб.), перечисленные контрагенту венгерской компании, не были возвращены российской фирме. Таким образом, покупатель, не обеспечив возврат в РФ в установленные сроки денег, нарушил положения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле", - пояснили в пресс-службе.

По данному факту Астраханской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Астраханской области признал российскую компанию виновной по статье "Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств" и назначил наказание в виде штрафа.