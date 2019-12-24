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"Зарубежнефть" вошла в соглашение о разделе продукции по двум блокам на шельфе Египта

Оценочные геологические ресурсы на блоках составляют более 200 млн баррелей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Зарубежнефть" вошла в соглашение о разделе продукции по двум блокам - Sereu и EGZ - на шельфе Египта. Об этом говорится в сообщении компании.

Блоки находятся в Суэцком заливе на расстоянии 10 км друг от друга. Оценочные геологические ресурсы на обоих блоках составляют более 200 млн баррелей.

Соглашение о разделе продукции по блокам South East Ras El Ush и East Gebel El Zeit подписано 24 декабря между "Зарубежнефтью", Министерством нефти и минеральных ресурсов Египта, египетской государственной холдинговой нефтяной компанией Ganope и Pacific Oil Limited.

В части Sereu "Зарубежнефть" планирует бурение поисковой скважины со строительством пилотного, основного и бокового стволов, а также выполнение переобработки и комплексной переинтерпретации ранее проведенной 2D и 3D cейсморазведки. Также для работы на блоке компания рассматривает возможность привлечения собственных производственных мощностей.

В части блока EGZ компания планирует реализацию работ на поисковом и добычном участках, включая бурение в 2020 году разведочной скважины.

О компании

Ранее также сообщалось, что "Зарубежнефть" ведет переговоры о покупке 75-процентной доли в нефтяном проекте на шельфе Омана, решение будет принято в ближайшее время. Российская компания при этом должна будет провести доразведку запасов на блоке, который 30 лет разрабатывали норвежская DNO и южнокорейская LG. Компания рассчитывает в ближайшее время выйти на конкретные договоренности по покупке доли в проекте на шельфе Омана.

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России компания владеет 13 лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции.

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ОманЕгипетРоссия
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