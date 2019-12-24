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Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде декабря снизилась до 6,06%

В ЦБ РФ отметили, что в третьей декаде ноября и первой декаде декабря ставка находилась на уровне 6,13%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде декабря снизилась по сравнению с первой декадой и составила 6,06%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в третьей декаде ноября и первой декаде декабря ставка находилась на уровне 6,13%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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