Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Украина по итогам газовых переговоров с РФ рассчитывает получить $18 млрд дохода за пять лет с учетом транзита газа через свою территорию. Об этом во вторник заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, - более $3 млрд арбитража и ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение пяти лет", - написал министр в колонке для издания "Европейская правда". Оржель таким образом пояснил выгоду Украины в случае отказа от нового иска к "Газпрому".

"Потенциальный выигрыш за арбитраж против "Газпрома" на $12,2 млрд можно было бы получить только через 3-5 лет судов и простоя украинской газотранспортной системы", - уточнил он. При этом министр подчеркнул, что в случае отказа от иска Украина в пятилетней перспективе "получит около $18 млрд долларов, а из них $3 млрд - живыми деньгами - уже до нового года". "И это без кабальных условий по приобретению российского газа", - добавил он.

Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявлял, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года будет увеличен. В 2019 году тариф составлял $2,61 за тысячу кубометров газа на 100 км украинской ГТС.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд.

Украина и Россия договорились до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Договоренностями также предусмотрен отказ Украины от новых исков против "Газпрома". При этом будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда. Однако в рамках пакета договоренностей ничего не говорится о прямых поставках российского газа на Украину.