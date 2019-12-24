"Нафтогаз" надеется согласовать с РФ условия договоров по транзиту газа 27 декабря

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассчитывает, что окончательно условия договоров по транзиту российского газа в ЕС будут согласованы 27 декабря.

"26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров, - написал он в Facebook. - Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря".