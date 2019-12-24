Путин высказался за поддержку "сквозных" технологий

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что власти должны поддерживать не конкретные отрасли, а так называемые "сквозные технологии", которые могут оказать влияние на развитие разных отраслей.

"В первую очередь надо поддерживать те вещи, которые называются сквозными, сквозные технологии надо поддерживать, развивать их в целом. Скажем, тот же самый искусственный интеллект, цифровую технологию, биологию, генетику и медицину в широком смысле этого слова. Вот такие вещи надо [поддерживать]. Мы и будем это делать". - сказал он на встрече с руководством Федерального собрания РФ.

Путин добавил, что "хочется поддержать все" отрасли. "Но, в общем и целом, решение вопроса о том, какие отрасли и как поддерживать - это вопрос очень коварный", - подчеркнул он. "Что может быть важнее угля или стали? Но начнем поддерживать, допустим, металлургическую промышленность, она у нас сразу становится переразмеренной. Так же как алюминиевая, допустим - конъюнктура упала, все, приехали. И рабочие места под угрозой, и рынки под угрозой, и так далее".

По его мнению это обычная ситуация и события развиваются таким образом и в России, и на мировом рынке.