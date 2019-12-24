{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин высказался за поддержку "сквозных" технологий

Среди них, по словам президента, - искусственный интеллект

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что власти должны поддерживать не конкретные отрасли, а так называемые "сквозные технологии", которые могут оказать влияние на развитие разных отраслей.

"В первую очередь надо поддерживать те вещи, которые называются сквозными, сквозные технологии надо поддерживать, развивать их в целом. Скажем, тот же самый искусственный интеллект, цифровую технологию, биологию, генетику и медицину в широком смысле этого слова. Вот такие вещи надо [поддерживать]. Мы и будем это делать". - сказал он на встрече с руководством Федерального собрания РФ.

Путин добавил, что "хочется поддержать все" отрасли. "Но, в общем и целом, решение вопроса о том, какие отрасли и как поддерживать - это вопрос очень коварный", - подчеркнул он. "Что может быть важнее угля или стали? Но начнем поддерживать, допустим, металлургическую промышленность, она у нас сразу становится переразмеренной. Так же как алюминиевая, допустим - конъюнктура упала, все, приехали. И рабочие места под угрозой, и рынки под угрозой, и так далее".

По его мнению это обычная ситуация и события развиваются таким образом и в России, и на мировом рынке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
"Газпром нефть" станет партнером команд ралли "Дакар" в Саудовской Аравии
Мероприятие пройдет с 5 по 17 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС