Матвиенко опасается срыва строительства судов-краболовов по закону о крабовых аукционах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ во вторник выразила опасения в связи с отсутствием технологической готовности и желания у отечественных судоверфей заниматься строительством судов-краболовов для компаний - победителей крабовых аукционов.

"Наша рабочая группа, которая создана в этой связи (принятием закона о крабовых аукционах - прим. ТАСС), объехала шесть судостроительных заводов. Посмотрели - проектов нет, технологически не все готовы и, честно говоря, как бы и глаза не очень горят получить такой выгодный [заказ]", - сказала Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат парламента.

Вместе с тем, как отметила спикер Совфеда, компании будут вынуждены выполнять нормы закона и, если не принять меры, они будут вынуждены размещать заказы на зарубежных судоверфях, либо "завозить импортные комплектующие, то есть практически готовые суда". "Тоже хотелось бы, чтобы кому-то было это поручено - предметно позаниматься, организовать эту работу", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что считает своевременной и правильной меру по введению аукционов по продаже квот на вылов крабов, тем более, что были установлены четкие и понятные условия их проведения. В частности, компании, которые выиграли аукционы, должны заключить договоры на строительство 35 судов-краболовов на отечественных верфях. Кроме того, по инвестиционным квотам нужно построить 43 рыболовецких судна. "Это хороший производственный заказ. Казалось бы, судостроители наши должны гоняться сейчас за этими компаниями и предлагать им условия по строительству судов на своих верфях", - сказала председатель верхней палаты парламента, добавив, что на деле этого не происходит.

О законе

Закон о крабовых аукционах вводит квоту на добычу краба, предоставленную в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделять 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. На победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Минсельхоз оценил дополнительные доходы бюджета РФ от проведения крабовых аукционах в сумму около 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.

В новость были внесены изменения (19:29 мск) — уточняются высказывания спикера в третьем абзаце.