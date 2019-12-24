Путин не считает критическим уровень закредитованности регионов России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень закредитованности регионов России не является критическим, при этом у Минфина РФ есть поручение оказать помощь отдельным субъектам Федерации. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями.

"Уровень закредитованности сегодня у субъектов РФ разный, но он не является критическим", - сказал он.

Путин напомнил, что некоторое время назад "возник момент, когда закредитованность стала критической", поэтому были приняты меры по облегчению долгового бремени регионов. В частности, на первом этапе коммерческие кредиты были замещены бюджетными по более низкой ставке, затем дважды проводилась пролонгация уже этих бюджетных кредитов. Кроме того, власти РФ стимулировали те регионы, "которые эффективно начали работать с полученными высвобождающимися средствами".

Помощь отдельным регионам

Глава государства обратил особое внимание на то, что помощь оказывалась прежде всего тем регионам, у которых наступали сроки погашения коммерческих кредитов. "А те регионы, у кого выплаты были отсрочены, остались немножко в тени, до них основная часть помощи не дошла, это правда. Но в целом помогали практически всем", - добавил Путин.

Президент отметил, что "с точки зрения справедливости нужно учесть интересы тех [регионов], кто оказался в конце очереди и до них эта помощь не дошла в нужном или полном объеме". "Они до сих пор находятся в непростой ситуации и нужно им помочь. Это мое прямое указание было буквально неделю или 10 дней назад, Минфин согласился", - рассказал Путин. Он отметил, что финансовое ведомство будет думать над этим вопросом.

"По поводу новой итерации бюджетных кредитов, позиция Минфина вам известна, они возражают и возражают прежде всего потому, что считают необходимым нацелить регионы на более эффективную работу", - сказал Путин. Он отметил, что были случаи, когда у некоторых регионов была возможность перекредитоваться с коммерческого на льготный бюджетный кредит, а они этого не делали, предпочитая платить региональным банкам высокую процентную ставку. "Возникает вопрос - почему?" - риторически спросил Путин.

"Давайте мы вместе не будем выпускать это из поля нашего зрения и будем держать этот вопрос под постоянным вниманием, и в диалоге с правительством будем искать это решение", - обратился президент к парламентариям. В целом он отметил, что "не нужно наращивать" лишних долгов - ни в регионах, ни в промышленности.