Регулярное прямое авиасообщение между Тюменью и Казанью откроется в январе 2020 года

ТЮМЕНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Прямое сообщение между Тюменью и Казанью откроют 14 января 2020 года. Об этом журналистам сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

16 октября губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Татарстан обсудил с президентом республики Рустамом Миннихановым возможность открытия прямого рейса Тюмень - Казань. В областном правительстве сообщили, что прямой рейс в разы увеличит взаимный турпоток и очень важен для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества двух регионов.

"Мы эту тему с президентом Татарстана обсудили и договорились, и, по-моему, этот рейс с 14 января запускается, три раза в неделю. Там будет региональное и федеральное субсидирование. Договорились на 2020 год, ну а там посмотрим. По идее, по нашим расчетам, рейс должен выйти на самоокупаемость, дальше жизнь покажет", - сказал Моор.

В пресс-службе аэропорта Рощино уточнили ТАСС, что до регулярного сообщения из Тюмени в Казань будет совершено три прямых авиаперелета: 3, 10 и 12 января 2020 года. Далее они будут совершаться каждую неделю с постоянным расписанием - вторник, четверг, воскресенье.

"Регулярное авиасообщение прямым рейсом Тюмень - Казань будет выполнять авиакомпания UTair, на самолетах АТР 72 (вместимость борта до 70 человек). Как открытие нового рейса скажется на пассажиропотоке, покажет лишь время", - сказала представитель аэропорта.

В представительстве авиакомпании UTair сообщили, что билеты на прямой рейс уже имеются в продаже. Средняя цена авиабилета в обе стороны составит чуть более 5,3 тыс. рублей.