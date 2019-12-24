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Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает
Здание Сбербанка России Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Сбербанка России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"В прессе была информация о том, что вопрос этот обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу", - сказал Силуанов.

"И вопрос долго тоже обсуждается о том, что финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. Тема эта не новая, тема эта поднималась 10 и более лет назад. Сейчас такие вопросы тоже обсуждаются", - добавил он.

Как ранее заявлял журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, Банк России уже довел свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом. Он добавил, что оснований для передачи контрольного пакета акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ РФ, другой государственной структуре нет.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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