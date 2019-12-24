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Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников

"Почему бы и нет", - сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет", - сказал он.

Силуанов напомнил, что некоторое время назад такая работа проводилась в отношении непосредственно Минфина, однако тогда выяснилось, что использование агрегаторов оказывается дороже, чем закупка автомобилей и наем водителей. Сейчас, по мнению первого вице-премьера, цены на такси изменились и стали более конкурентоспособными.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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