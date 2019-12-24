Силуанов: резервов РФ хватит на три года при падении цен на нефть до $25-30 за баррель

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. России хватит накопленных резервов для того, чтобы исполнять бюджетные обязательства в течение трех лет в случае падения цен на нефть до $25-30 за баррель, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Для нашего бюджета и для наших нефтяных компаний, конечно, цены на нефть около $60-65 за баррель - естественно, позитивно", - сказал Силуанов. "Мы видим, что и бюджет тоже устойчиво исполняется, наполняются резервы. Поэтому, конечно, не хотелось бы каких-либо стрессовых ситуаций как в одну, так и в другую сторону", - отметил он.

Однако, по словам первого вице-премьера, существуют риски падения цен на нефть до $25-30 за баррель. "Поскольку цены на нефть вряд ли будут сильно увеличиваться, то если не будут достигнуты ограничения со странами ОПЕК по добыче нефти, конечно, есть риски того, что цены могу сократиться до $25-30 за баррель. Наша с вами бюджетная политика позволяет [обходить] эти риски до трех лет, выполняя все свои обязательства с накопленными резервами. Поэтому в этой части у нас не будет столь сильной волатильности курса, если такая ситуация случится, поскольку будут использованы дополнительные валютные интервенции из Фонда национального благосостояния. Это снизит давление на волатильность рубля", - пояснил Силуанов.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния.

"Нам выгодна прогнозируемость, выгодно текущее состояние цен на энергоресурсы, но, если эта ситуация будет меняться, у нас в запасе есть наш бронепоезд", - заключил Силуанов.