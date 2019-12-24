Силуанов: порог инвестирования ФНБ не нужно повышать даже в случае кризиса в экономике

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порог инвестирования средств ФНБ нет необходимости повышать законодательно даже в случае проявления кризисных явлений в экономике. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Я не думаю, что нам требуется внесение изменений в бюджетное законодательство в этой части. Нужно будет просто решение взвешенное принять", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о повышении порога инвестирования ФНБ в случае экономического кризиса.

По словам министра, Минфин пока не предполагает вложения денег ФНБ в драгметаллы.

"Далее, ведется дискуссия относительно того, вкладывать ли деньги ФНБ в драгметаллы, золото. Есть много сторонников, противников, но Министерство финансов пока не предполагает вложений в драгметаллы, хотя мне кажется, можно было бы подумать, посмотреть", - отметил Силуанов.

По мнению министра, вложения в активы, обеспеченные драгметаллами, могут быть менее ликвидными, но в перспективе более устойчивыми.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инвестирование средств ФНБ после достижения ликвидной его части порога 7% ВВП может оказать влияние на динамику инфляции. Силуанов в свою очередь говорил, что не согласен с предложением Банка России о пересмотре порога, сверх которого можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния.