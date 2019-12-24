Силуанов назвал неактуальным вопрос повышения цены отсечения в бюджетном правиле

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вопрос повышения цены отсечения нефти в бюджетном правиле сейчас не актуален, поскольку она ежегодно индексируется на 2%, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сейчас эта тема перестала быть актуальной. Объясню почему. Сегодня цена отсечения - $42 с небольшим за баррель, в 2022 году - $44 с лишним. Каждый год цена индексируется на 2%. Поэтому даже есть сомнения, не слишком ли быстро мы меняем эту планку, потому что в 2023 году это будет $45 за баррель", - сказал Силуанов.

Он отметил, что цена отсечения привязана к себестоимости добычи нефти. "Если мы планку отсечения будем держать на уровне 50 долларов за баррель, то себестоимость [добычи нефти] будет падать до $25 за баррель, будут нарастать риски, когда цены могут упасть до уровня себестоимости, а в какой-то период и ниже. Планка отсечения не будет позволять нивелировать эти риски", - пояснил первый вице-премьер.

"Это дело, конечно, не сегодняшнего дня, но вопрос границ роста той цены отсечения, которая берется при расчете предельных расходов федерального бюджета, - к ней можно будет еще вернуться и установить такие предельные значения, чтобы снизить риски нашего бюджета", - отметил он.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Цена нефти ежегодно индексируется на 2%.

Главным сторонником смягчения бюджетного правила выступал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который неоднократно предлагал повысить планку до $45 за баррель. По его мнению, такой шаг позволили бы избежать повышения НДС. Однако Минфин с такой позицией не соглашался и указывал на то, что именно бюджетное правило снизило зависимость российской экономики от внешних факторов, в первую очередь от цен на нефть.