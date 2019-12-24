Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,11% - до 3030,59 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 1540,46 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:54 мск снизился на 0,47% - до 61,97 рубля, курс евро уменьшился на 0,48% - до 68,72 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% - до $67,11 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ показывал разнонаправленную, преимущественно растущую динамику, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"В первой половине дня индекс подошел к уровню 3039,92 пункта, установив таким образом очередной исторический максимум. Котировки нефти продолжают оставаться в комфортной зоне выше $66. Внешнерыночный фон также позволяет развивать постепенное движение вверх", - отметил эксперт.

Вместе с тем завтра в связи с празднованием католического рождества западные биржи будут закрыты. Публикации важной статистики в среду не ожидается, как и событий, которые могли бы значимо изменить рыночные настроения, добавил он.

По ожиданиям "БКС Премьер", российский рынок акций может провести умеренно позитивный день при невысоких торговых оборотах. Индекс Мосбиржи в среду может сформироваться в пределах 3020-3040 пунктов, а курс рубля к доллару - в диапазоне 61,9-62,6 рубля.