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Совет директоров "Газпрома" одобрил новую дивидендную политику

Проект предполагает выход за 3 года на выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2020 год. Общий объем освоения инвестиций на следующий год составит 1,1 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в декабре.

"В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 104,724 млрд руб. Это на 217,858 млрд руб. (на 16% - прим. ТАСС) меньше по сравнению с аналогичным показателем инвестиционной программы на 2019 год в новой редакции", - отмечается в сообщении.

Объем капитальных вложений в 2020 году составит 933,403 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 89,972 млрд руб., объем долгосрочных финансовых вложений - 81,349 млрд руб.

Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестпрограмму на 2020 год, предусмотрены для финансирования приоритетных проектов: развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода "Сила Сибири", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Финансовые заимствования (не включая внутригрупповые заимствования) в 2020 году запланированы в объеме 557,769 млрд руб., что на 40% выше показателя 2019 года.

"Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности "Газпрома" в финансировании", - указывают в компании.

Бюджет компании на 2020 год сформирован на основе консервативных макроэкономических показателей. Зарезервированы средства для покрытия дополнительных расходов в случае неблагоприятного развития событий на мировом газовом рынке и международных рынках капитала.

Особое внимание уделено сокращению операционных и инвестиционных расходов "Газпрома" и его дочерних обществ. Объем программы заимствований определен с учетом необходимости поддерживать долговую нагрузку на комфортном уровне.

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Россия
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