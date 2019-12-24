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Путин заявил, что низкая инфляция в РФ дает возможность развивать в стране эндаумент-фонды

Президент обратил внимание на то, что во всех странах эндаумент-фонды создаются за счет частных денег

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Низкий уровень инфляции в РФ дает возможность развивать в стране инструменты, подобные эндаумент-фондам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями, комментируя предложение стимулировать развитие эндаумент-фондов (целевой фонд организаций, предназначенный для использования в некоммерческих целях - прим. ТАСС) российских университетов за счет бюджетных средств.

"Мы только сейчас подошли к возможности создания таких инструментов. Потому что при высокой степени инфляции это очень сложно сохранить, использовать и, тем более, жить на проценты. Сейчас, когда у нас инфляция 3,25%, даже если она будет колебаться на уровне 4%, то даже эта ситуация уже дает возможность создавать инструменты подобного рода, надо просто подумать над этим", - сказал президент.

Путин не исключил возможность господдержки при формировании таких фондов, обратив внимание на то, что "тогда это будет просто часть бюджетного финансирования". Он пояснил, что, когда бюджетные средства попадут в такой фонд, они по сути будут отчуждены от государства.

"Получается, что мы должны эти бюджетные средства, это имущество, передать в другую собственность. На каких основаниях?" - задался вопросом глава государства. Он указал на то, что в этой теме "есть комплекс вопросов, которые надо продумать дополнительно".

Путин обратил внимание на то, что во всех странах эндаумент-фонды создаются за счет частных денег. "Сама по себе идея создать эндаумент правильная и плодотворная. Просто государство перестает распоряжаться такими деньгами, передает их в руки определенной структуры, чаще всего в руки госструктуры, так как вузы в основном государственные. Здесь масса вопросов возникает, хотя сама по себе идея создать базу, на которой учебные заведение могли бы существовать, это, конечно, перспективная идея и правильная", - сказал президент.

Комментируя еще одно предложение парламентариев обеспечить принцип непрерывности и долгосрочности господдержки отраслей промышленности, Путин сказал, что "над этим механизмом нужно подумать, его надо совершенствовать".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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