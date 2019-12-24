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Володин отметил возросшую эффективность диалога Госдумы с кабмином по бюджету

Председатель нижней палаты парламента также обратил внимание на важность принятых финансовых корректировок в части более раннего поступления денег в регионы и сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности между субъектами РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Диалог Госдумы с правительством РФ в рамках бюджетного процесса стал более эффективным и результативным. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания РФ в Кремле.

"Возможно, впервые по итогам практически трех лет работы [Госдумы 7-го созыва] у нас состоялся достаточно эффективный диалог при принятии ключевого закона осенней сессии - закона о бюджете", - сказал Володин.

По его словам, парламентарии "стали больше разговаривать" с представителями исполнительной власти. "И этот разговор стал более эффективным. И что самое главное - удалось выйти на конкретные результаты, которые позволят, считаем, на будущий год решить многие проблемы", - подчеркнул он.

Председатель нижней палаты обратил внимание на важность принятых финансовых корректировок в части более раннего поступления денег в регионы и сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности между субъектами РФ. "После разговора, который состоялся с правительством, были внесены необходимые нормы и в сам закон [о федеральном бюджете]. Надо отдать должное, председатель правительства провел несколько раз совещания по этому вопросу. И сейчас у нас есть уверенность, что средства должны быть в регионах до 1 января", - отметил Володин.

Думский спикер ранее неоднократно заявлял, что главными приоритетами при принятии федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов были повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение разрыва в доходах между регионами, поддержка инвестиционных проектов и комплексное развитие сельских территорий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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