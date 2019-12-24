Силуанов не исключил, что Россия не выйдет на внешний рынок займов в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не исключает возможности, что Россия не выйдет на внешний рынок займов в 2020 году. Об этом он сообщил журналистам.

"Конечно, возможна [такая ситуация]. Вы же видите, что пока мы вполне удовлетворяем наши заемные потребности в российских рублях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр добавил, что Минфин РФ видит возможности выхода в 2020 году на внешние рынки займов в валюте, отличной от доллара США. "В целом РФ видит возможности выходить в следующем году на мировые рынки в валюте, отличной от американского доллара, - сказал Силуанов. - Мы готовы продолжить работу с Euroclear в части размещения еврозаймов в валюте, отличной от американского доллара".