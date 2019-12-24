{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов не исключил, что Россия не выйдет на внешний рынок займов в 2020 году

Минфин РФ при этом видит возможности выхода в 2020 году на внешние рынки займов в валюте, отличной от доллара США

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не исключает возможности, что Россия не выйдет на внешний рынок займов в 2020 году. Об этом он сообщил журналистам.

"Конечно, возможна [такая ситуация]. Вы же видите, что пока мы вполне удовлетворяем наши заемные потребности в российских рублях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр добавил, что Минфин РФ видит возможности выхода в 2020 году на внешние рынки займов в валюте, отличной от доллара США. "В целом РФ видит возможности выходить в следующем году на мировые рынки в валюте, отличной от американского доллара, - сказал Силуанов. - Мы готовы продолжить работу с Euroclear в части размещения еврозаймов в валюте, отличной от американского доллара".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
РФПИ с партнерами инвестировал в 2019 году более 300 млрд рублей в российскую экономику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС