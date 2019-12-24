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Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года

Верховный суд Великобритании 12 декабря закончил рассмотрение апелляций по делу о кредите на $3 млрд

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава Минфина РФ, первый вице-премьер Антон Силуанов.

"По оценкам юристов, которые ведут эти дела, оглашение окончательного решения будет ближе к лету только, там уже $4,5 млрд накапало вместе с процентами", - сказал Силуанов.

Верховный суд Великобритании 12 декабря закончил рассмотрение апелляций по делу о кредите на $3 млрд, который Россия выдала Украине в 2013 году. Свое заключение он объявит через несколько месяцев. Москва добивается того, чтобы предыдущее решение Высокого суда Лондона, который обязал Киев вернуть долг, осталось в силе.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичУкраинаВеликобританияРоссия
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