Определен подрядчик на содержание железнодорожной части Крымского моста

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Мостотрест" стала единственным участником конкурса на контракт по содержанию железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщается на сайте госзакупок.
"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - говорится в материалах закупки. Уточняется, что электронный аукцион признан несостоявшимся, контракт планируется заключить с ПАО "Мостотрест".
Согласно техническому заданию, в зону ответственности подрядчика будут входить не только 19 км Крымского моста, но также подходы к нему (475 м со стороны Таманского полуострова и 407 м - со стороны Керченского), зона суши и акватории под мостом, береговые укрепления.
Отмечается, что подрядчик будет обязан при выполнении работ обеспечивать экологическую безопасность - в том числе обеспечить сохранение среды обитания для видов флоры и фауны, имеющихся в данной зоне.
Заказчиком работ выступает Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога". Контракт рассчитан до 1 июля 2020 года. Определить подрядчика планируется до конца декабря. Предполагаемая стоимость контракта - 287,1 млн рублей.