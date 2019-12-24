Определен подрядчик на содержание железнодорожной части Крымского моста

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Мостотрест" стала единственным участником конкурса на контракт по содержанию железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщается на сайте госзакупок.

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"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - говорится в материалах закупки. Уточняется, что электронный аукцион признан несостоявшимся, контракт планируется заключить с ПАО "Мостотрест".

Согласно техническому заданию, в зону ответственности подрядчика будут входить не только 19 км Крымского моста, но также подходы к нему (475 м со стороны Таманского полуострова и 407 м - со стороны Керченского), зона суши и акватории под мостом, береговые укрепления.

Отмечается, что подрядчик будет обязан при выполнении работ обеспечивать экологическую безопасность - в том числе обеспечить сохранение среды обитания для видов флоры и фауны, имеющихся в данной зоне.

Заказчиком работ выступает Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога". Контракт рассчитан до 1 июля 2020 года. Определить подрядчика планируется до конца декабря. Предполагаемая стоимость контракта - 287,1 млн рублей.