В Чечне усилят контроль за ввозом в регион пищевой продукции

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни намерены усилить контроль за ввозом в регион пищевой продукции после выявления некондиционного мяса птицы. Об этом сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.

"В последние дни при ввозе в нашу республику выявлено некондиционное мясо птицы. Я пригласил в парламент руководителей управления ветеринарии правительства Чеченской Республики, федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Роспотребнадзора. Довел до их сведения, что качество пищевой продукции, ввозимой в нашу республику, должно быть под постоянным усиленным контролем", - написал Даудов.

По его словам, продукция животного происхождения обязательно должна иметь ветеринарно-сопроводительную документацию (ВСД). "Специальным работникам указанных служб будут предоставлены все возможности для повседневной работы на постах ДПС на всех направлениях въезда в Чеченскую Республику", - добавил Даудов.