РФПИ и партнеры инвестировали в 2019 году более 300 млрд рублей в российскую экономику

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами проинвестировали в 2019 году более 300 млрд рублей в экономику РФ, из них 280 млрд рублей - это средства партнеров. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Был очень активный, интенсивный год. И мы проинвестировали с партнерами более 300 млрд рублей в различные российские проекты, из которых 25 млрд рублей - это средства РФПИ, и 280 млрд [рублей] - это средства партнеров", - сказал он.

Дмитриев также отметил значимый рост прямых иностранных инвестиций в РФ в 2019 году. "Когда в начале года я прогнозировал, что прямые иностранные инвестиции в Россию вырастут более чем на 50% в этом году, многие сомневались. Но сейчас мы видим, что они по итогам года вырастут где-то на 70% <...> И мы, безусловно, видим интерес не только от стран Ближнего Востока, от азиатских наших партнеров, но мы активно возобновили инвестиции от европейских партнеров. Мы видим, что фонд работает очень эффективно, и многие ведущие страны, это не только Италия, Франция, но и множество других стран, включая Монголию и Турцию, создают фонды, похожие на РФПИ", - добавил он.

Частные инвестиции

Дмитриев сообщил, что РФПИ планирует заместить 30% государственных средств на нацпроекты частными инвестициями.

"Действительно, есть очень много обсуждений национальных проектов, в том числе и критика о том, что они не реализуются очень быстро. И мы проанализировали более 600 проектов и нашли возможность заместить как минимум 30% государственных средств частными средствами инвесторов", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул важность подобной стратегии, поскольку она "высвобождает государственные средства на еще большее количество проектов".

"Мы уже подключились к ряду национальных проектов. Мы активно инвестируем в инфраструктуру, в том числе в ЦКАД, в дорогу М4 [федеральная трасса М4 "Дон"], в другие дорожные проекты", - отметил гендиректор фонда.

Среди примеров национальных проектов, к реализации которых могут присоединиться частные инвесторы, Дмитриев выделил сферу здравоохранения, в частности онкологические центры в Московской области. "Такого рода проекты, которые важны для людей, важны для страны, можно реализовывать, в том числе привлекая частные средства", - подытожил он.

Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты - на них будет выделено около 7 трлн рублей. При этом финансирование нацпроектов будет ежегодно расти - с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

Выручка портфельных компаний

Выручка портфельных компаний РФПИ в первом полугодии этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 13%, до 3,6 трлн рублей.

"Наши портфельные компании продолжают расти опережающими темпами. Их выручка за первое полугодие 2019 года составила 3,6 трлн рублей, на 13% больше, чем за первое полугодие 2018 года", - сообщил Дмитриев.

РФПИ вместе с партнерами проинвестировал более чем 1,6 трлн рублей в 80 компаний, охватывающих 95% регионов РФ.

О фонде

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.