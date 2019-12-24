Первые аукционы по частотам для 5G пройдут в третьем квартале 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует провести в третьем квартале 2020 года первые аукционы по распределению частот для создания сетей 5G в миллиметровом диапазоне (свыше 25 ГГц). Об этом по итогам заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) во вторник сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"По итогам сегодняшнего заседания ГКРЧ назначены первые региональные лоты для проведения конкурсов в третьем квартале 2020 года по созданию сетей связи 5G, а также определен минимальный необходимый частотный ресурс для создания сети 5G в диапазоне 4,4-4,99 ГГц (50 МГц) и минимальный частотный ресурс для создания сети 5G в миллиметровом диапазоне, то есть выше 25 ГГц (200 МГц)", - сказал он.

По словам замминистра, из-за специфики технологии 5G, особенно в диапазонах выше 25 ГГц, аукционы "будут проводиться по совершенно новой схеме". "Если мы раньше отдавали лот одному оператору, и тот покрывал территорию сетями ровным ковром там, где есть потребитель, то в случае с 5G в миллиметровом диапазоне так делать смысла нет. Задача нестандартная: сделать так, чтобы операторские сети могли развертываться в крупных городах, а технологические сети - за их пределами", - рассказал он.

Иванов пояснил, что создание технологических сетей возможно как в топливно-энергетическом комплексе, так и в крупной промышленности, в дорожном хозяйстве, они могут создаваться за пределами городских агломераций. "Но в одном регионе на локальных территориях может быть несколько технологических сетей, а значит, мы не должны в пределах регионального лота предполагать только одного победителя торгов. Наша задача - и технологическим сетям дать возможность использовать эту технологию, и пользователям в крупных городах обеспечить качественные услуги за счет привлечения операторов связи", - заключил замминистра.

Развитие сетей 5G на высоких участках частотного спектра (выше 6 ГГц) обеспечивает большую пропускную способность и необходимо для технологий дополненной реальности, облачных сервисов, голографической связи и "тактильного интернета" (передачи прикосновений на любые расстояния с минимальной задержкой).