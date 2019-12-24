Минэнерго составило перечень экспериментальных ТЭС для обкатки отечественных турбин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ опубликовало перечень газовых теплоэлектростанций (ТЭС), которые могут стать площадкой для отработки российской технологии производства газовых турбин средней и большой мощности. Соответствующие материалы опубликованы на сайте министерства во вторник.

В список вошли 53 газовые электростанции, расположенные на европейской территории России (первая ценовая зона), на которых уже выведены или к началу 2024 году будут выведены генерирующие мощности в объеме от 60 МВт или же на станциях есть подобное оборудование с выработанным парковым ресурсом или не попадающее в действующую программу модернизации тепловых мощностей.

По мнению Минэнерго, в качестве экспериментальных площадок для обкатки технологии производства российских газовых турбин средней и большой мощности подходят Черепетская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС, Пермская ГРЭС и Южноуральская ГРЭС "Интер РАО", две станции "Татэнерго" - Заинская ГРЭС и Набережночелнинская ТЭЦ, пять ТЭЦ "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг"), три ГРЭС ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг"), Конаковская ГРЭС "Энел Россия", Шатурская ГРЭС "Юнипро", 15 станций "Т Плюс", семь станций компании "Квадра".

Также по критериям Минэнерго в качестве экспериментальной площадки для отработки российской газотурбинной технологии подходит и Щекинская ГРЭС в Тульской области, которая ранее уже дважды (на отборы с вводом объектов в 2022-2024 годах и в 2025 году) заявляла проект модернизации по переводу с паросилового на парогазовый цикл за счет газовой турбины мощностью 160 МВт производства "Силовых машин".

Минэнерго отмечает, что этот перечень может быть дополнен списком электростанций, собственники которых сами захотят вывести из эксплуатации генерирующее оборудование на своих объектах для его замены на экспериментальные турбины российского производства.

Технология будущего

В России нет собственной технологии производства газовых турбин средней и большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования. Газовые турбины средней и большой мощности в России в настоящее время производит только СП Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", но низкая степень локализации этих машин не позволяет им попасть в программу.

Разработкой технологии российской газовой турбины большой мощности в России занимаются Ростех и "Силовые машины". Компании заявляют, что серийный выпуск таких машин может начаться в 2020-х годах. "Силовые машины" ранее заявляли, что для отработки российской технологии необходима так называемая экспериментальная ТЭС, отмечая, что в нее акционер "Силовых машин" Алексей Мордашов готов инвестировать 85-100 млрд рублей.