РФПИ с партнерами продали в 2019 году часть своей доли в золотодобывающей компании "Полюс"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами совершили в 2019 году ряд важных выходов из инвестиций, в том числе частично продали свою долю в золотодобывающей компании "Полюс". Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы осуществили ряд важных выходов из инвестиций, потому что в конечном итоге мы доходность показываем, инвестируя в проект и выходя из него. В этом году мы вышли частично из Московской биржи, из компании "Полюс", из "Детского мира", показав очень значимую доходность для наших партнеров", - сказал он, добавив, что РФПИ планирует выход из таких проектов, как ликвидация цифрового неравенства и "интеллектуальные сети".

Дмитриев также отметил, что доходность в РФ "превышает многие индексы и доходность во многих странах".

В апреле этого года Polyus Gold International Ltd. - контролирующая структура золотодобывающей компании "Полюс" - продала 3,84% акций золотодобытчика по цене $76 за акцию или $38 за глобальную депозитарную расписку. В размещении акций также приняли участие РФПИ и его партнеры. В результате сделки Polyus Gold International выручила около $390 млн. Под контролем компании осталось 78,6% "Полюса".

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Республике Саха (Якутия). В 2018 году компания добыла 2,4 млн унций золота. Основным бенефициаром является сын Сулеймана Керимова Саид.