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"Автодор" завершил выкуп облигаций на 12 млрд рублей

Речь идет об облигациях серии БО-002P-03 и серии БО-002P-04

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" завершила выкуп облигаций по соглашению с инвесторами серии БО-002P-03 и серии БО-002P-04 на 12 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 24 декабря 2019 года успешно завершила выкуп облигаций по соглашению с инвесторами серии БО-002P-03 и серии БО-002P-04 общей номинальной стоимостью 12 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

"Государственная компания в рамках управления долговой нагрузкой приобрела по соглашению с владельцами большую часть находящихся в обращении облигаций двух выпусков. Мы довольны результатом выкупа", - прокомментировал итоги сделки заместитель председателя правления по финансовой политике "Автодора" Михаил Федянов.

В госкомпании пояснили, что согласно с внесенными в ноябре этого года изменениями в закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" расходы на предоставление субсидий были увеличены на 12 млрд рублей. "В рамках указанных расходов госкомпания осуществила досрочный выкуп собственных облигаций, находящихся в обращении, на номинальные объемы 5,8 млрд рублей по серии БО-002Р-03 и 6,2 млрд рублей по серии БО-002Р-04. Книга заявок по выкупу облигаций была закрыта 20 декабря 2019 года", - уточнили в пресс-службе.

"Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.

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Россия
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