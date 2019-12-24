Bloomberg: законодатели США обеспокоены перепиской сотрудников Boeing о лайнерах 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США ознакомились с новыми документами, касающимися авиалайнеров Boeing 737 MAX, и сочли, что они вызывают обеспокоенность. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на помощника конгрессмена.

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Речь идет о переписке между сотрудниками компании Boeing относительно разработки лайнера указанного типа. Материалы также были переданы в понедельник Федеральному авиационному управлению (ФАУ) США. Переписка пока не была опубликована, ее содержание не раскрывается.

Как отметил помощник конгрессмена, имя которого не уточняется, материалы, в частности, свидетельствуют о том, что некоторые сотрудники компании "выражали обеспокоенность относительно готовности Boeing выполнять обязательства, касающиеся безопасности". Другие специалисты компании якобы пытались не допустить того, чтобы из-за предписаний регулирующих органов были сорваны ее планы по выпуску самолетов.

Ранее руководство Boeing критиковали за то, что компания не предоставила достаточно быстро регуляторам и законодателям внутренние документы, касающиеся лайнеров 737 MAX.