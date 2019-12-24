Правительство рассмотрит прогнозный план приватизации имущества на 2020-2022 годы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду, 25 декабря, проведет последнее в этом году заседание правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня 11 вопросов. Ключевой темой станет рассмотрение прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

В середине декабря первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов провел совещание с профильными министерствами по плану приватизации, на котором министерства договорились о включении в программу дополнительных активов. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новый план был согласован на совещании у Медведева. Министр отметил, что "некоторые активы добавятся, но кардинальных изменений не планируется". Он уточнил, что выявлен ряд компаний, "по которым будет определяться дальнейшая тактика действий", подчеркнув, что к имеющимся на балансе государства компаниям, а это в том числе крупные инфраструктурные предприятия, нужен индивидуальный подход.

Пока программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в таких компаниях, как "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания". Силуанов также заявлял, что нужна более амбициозная программа. При этом целью является не наполнение бюджета, а снижение доли государства в экономике для повышения эффективности управления компаниями.

Еще одной темой станет регулирование в сфере туризма. Министры примут решение относительно законопроекта, предусматривающего введение с 1 января 2022 года единого федерального реестра турагентов в виде подсистемы информационной системы "Единый федеральный реестр туроператоров". Согласно документу, туроператор обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения соответствующей отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий. Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре будет являться подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта. Таким образом авторы инициативы рассчитывают повысить защиту интересов потребителей туристских услуг и создать прозрачный и контролируемый рынок турагентской деятельности.

Правительство на заседании также рассмотрит внесение поправок в Налоговый кодекс. Изменения предусматривают возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации сумм НДС физическим лицам - гражданам иностранных государств. Еще одно нововведение предусматривает законодательное закрепление нового переходного налогового режима для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае, если максимальный размер выручки субъекта МСП находится в пределах от 150 млн до 200 млн рублей и средняя численность работников - от 100 до 130 человек. При этом ставка налога для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, составит 20%, а для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, - 8%. В случае возврата налогоплательщика к параметрам выручки и средней численности работников, предусмотренных для "упрощенки", он сохраняет право на применение этой системы в последующих налоговых периодах.

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Члены кабинета министров также должны будут принять решение о том, чтобы наделить Федеральный фонд обязательного медицинского страхования полномочиями по мониторингу деятельности страховых медицинских организаций на основе утвержденной им методики расчета показателей деятельности страховых медицинских организаций. Предлагаемое изменение обеспечит создание условий, позволяющих застрахованному лицу осуществить право выбора страховой медицинской организации на основе показателей их деятельности.

Помимо этого, на повестке дня предстоящего заседания ряд вопросов, касающихся осуществления движения по платным дорогам. Министры обсудят способы, как внедрять и развивать безбарьерные системы взимания платы на платных автомобильных дорогах. Также предлагается установить административную ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог. Штрафы за такие нарушения предлагается зачислять в Федеральный дорожный фонд по нормативу 100%, что позволит получить дополнительный источник наполнения фонда.