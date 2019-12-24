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Минпромторг ожидает роста промпроизводства в России в 2019 году около 2,4%

Ранее в министерстве сообщили о вероятности сохранения слабой динамики в промышленности в начале 2020 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает роста промышленного производства в РФ по итогам 2019 года около 2,4%, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"Если говорить о результатах этого года, то за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, прирост промышленного производства составил 2,4%, а в обрабатывающих производствах - 2,1%. Примерно такие результаты будут и на конец года", - сказал он.

Министр обьяснил замедление роста промпроизводства в ноябре до 0,3% несколькими факторами, в первую очередь макроэкономическими. "Чтобы предприятиям адаптироваться к сложившимся условиям, действуют меры поддержки тех отраслей, где мы потенциально ожидаем получить рост. В последующем это даст мультипликативный эффект и будет влиять в целом на развитие нашей экономики", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития не исключило, что темп роста промпроизводства в России в 2019 году может оказаться ниже прогнозируемых министерством 2,3%, также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в начале 2020 года.

По данным Росстата, годовые темпы роста промышленного производства в ноябре снизились до 0,3% в годовом выражении (2,6% в октябре) и достигли минимального за последние два года уровня.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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