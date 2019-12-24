Производитель суперконденсаторов получит 200 млн рублей от трех технологических фондов

ТАСС, 25 декабря. Компания Titan Power Solution, которая производит накопители энергии большой емкости, получит 200 млн рублей от трех технологических фондов на расширение мощностей и разработку инновационных продуктов. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Дальневосточного фонда высоких технологий (ДВФТ), который выступает одним из инвесторов.

"Разработчик решений в области накопления энергии Titan Power Solution привлек финансирование на общую сумму 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда Digital Evolution Ventures (находится под управлением УК Orbita Capital Partners, основной инвестор - ГК "Росатом") и своего текущего акционера - фонда I2BF", - говорится в сообщении.

По данным ДВФТ, компания разрабатывает и производит электрические накопители большой емкости, применяемые в промышленности. Ее продукция используется, в том числе, в автопроме. Так, один из продуктов компании - системы гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания, которые позволяют завести автомобиль даже при экстремально низких температурах. Сейчас ими оснащены более 5 тыс. автомобилей. Кроме того, компания разрабатывает новые продукты для применения в энергетике, в том числе в электротранспорте и промышленности.

Средства от инвесторов компания направит на расширение существующего серийного производства, разработку инновационных продуктов. Кроме того, их планируется вложить в развитие бизнеса на Дальнем Востоке и выход на новые рынки сбыта.

"Средства фонда пойдут в том числе на локализацию на Дальнем Востоке: открытие инжинирингового центра и мелкосерийного производства в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Использование дальневосточного филиала предполагается в качестве логистического хаба, что позволит компании сократить издержки на доставку комплектующих из Азии как минимум на 20%", - приводят в пресс-службе слова главы ДФВТ Руслана Саркисова.

О компании

Titan Power Solution является инжиниринговой компанией, которая специализируется на проектировании, разработке, производстве и практическом применении решений и систем, создаваемых на базе суперконденсаторов в различных отраслях, в том числе автомобильной индустрии, энергетике, телекоммуникации. Компания зарегистрирована в Москве.

О фонде

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), Роснано и Российской венчурной компанией для развития на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Под управлением находится 5 млрд рублей.

ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.