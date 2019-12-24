Мантуров считает возможным продлить время продажи слабоалкогольных напитков

По его словам, к вопросу регулирования продаж алкоголя необходимо подходить дифференцировано в зависимости от крепости напитка.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает возможным продлить часы продажи для слабоалкогольных напитков. Об этом глава Минпромторга заявил в опубликованном в среду интервью газете "Известия" .

"Крепкий алкоголь, как несущий больший вред, регулировать жестче. А натуральные вина, пиво, сидр и другие подобные напитки - не так жестко. Тогда будет происходить переток потребления в сторону вина и пива с отказом в какой-то степени от крепкого спиртного. Думаю, что для слабоалкогольной продукции - в первую очередь, для вина - можно продлить время продаж, а для крепкой, наоборот, повременить пока", - сказал министр. Однако, по его словам, это вопрос дискуссионный.

Ранее ретейлеры выступили с инициативой продлить до полуночи время продажи российского вина.

Онлайн-торговля алкоголем

Мантуров также сообщил, что законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет внесен в правительство и может быть принят в 2020 году.

"Будем рассчитывать на это", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли принятие закона в следующем году.

По словам Мантурова, законопроект, доработанный Минфином, "совсем недавно внесли в правительство". Предполагается, что на первом этапе можно будет продавать онлайн только вина.

"Мы уже видим увеличение объемов нелегального оборота алкоголя в интернет-торговле. Закон обязательно нужен для упорядочивания этой ситуации. Начать нужно с вина, с пива - слабоалкогольных напитков, а потом уже обсуждать такую возможность для крепких", - пояснил он.

О законопроекте

Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. Как пояснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве.

По информации РБК, в результате Минфин доработал законопроект и планировал приступить к его реализации с 1 января 2020 года. На первом этапе - до 1 января 2021 года - вести онлайн-продажи смогут только производители и оптовые компании, а продавать можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

На втором этапе, до 1 января 2023 года, интернет-торговля должна распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также на производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и оптовые компании, работающие с этой продукцией.