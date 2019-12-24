Мантуров сообщил, что вывод лайнера МС-21 на рынок потребует 13,7 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Организация вывода на коммерческий рынок разрабатываемого самолета МС-21 потребует 13,7 млрд рублей государственных средств. Об этом в интервью газете " Известия ", опубликованном в среду, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

При этом на поддержание программы развития самолета Sukhoi Superjet (SSJ 100) в ближайшие два года потребуется 85,5 млрд рублей.

"Бюджет по SSJ и МС-21 сверстан на ближайшие два года. В части финансирования НИОКР мы планируем в 2020-2022 годах направить до 56 млрд рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению. Поддержка лизинга этих воздушных судов потребует из федерального бюджета до 29,5 млрд рублей в этот же период. На формирование системы послепродажного обслуживания планируется направить 22,1 млрд рублей, а на организацию условий для вывода на рынок МС-21 - до 13,7 млрд рублей", - сообщил Мантуров.

Об авиалайнере

МС-21-300 - разрабатываемый самолет, вместимостью от 163 до 211 пассажиров, сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка. В настоящее время летные испытания проходят три самолета, скоро, как ожидается, к ним присоединится еще одна машина. Планируется, что поставки самолетов МС-21 коммерческим заказчикам начнутся во втором полугодии 2021.