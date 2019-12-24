Мантуров уверен, что Apple не уйдет с рынка из-за закона о предустановке российского ПО

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уход американской компании Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным решением для компании. Об этом в интервью газете "Известия", опубликованном в среду, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я не думаю, что коллег это (предустановка российского ПО - прим. ТАСС) будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен", - приводит издание слова министра.

По словам Мантурова, сегодня на российском рынке в продажах смартфонов доминируют другие производители, а не устройства Apple.

Министр также выразил надежду на возобновление производства отечественного смартфона YotaPhone после обеспечения элементной базы производства.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.