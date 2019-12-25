Эксперты: доллар в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. Однако во втором полугодии рубль имеет риск ослабнуть до 66-70 рублей.

Согласно прогнозам большинства аналитиков, опрошенных ТАСС, ожидаемый диапазон курса доллара к середине 2020 года будет находиться в районе 62-64 рублей. Однако перспективы второго полугодия выглядят для национальной валюты хуже первого, добавляют они, - к концу 2020 года рубль может ослабнуть вплоть до 66-70 рублей за доллар на фоне глобальных экономических событий.

Первая половина 2020 года

"С начала 2019 года, благодаря развороту американского Федрезерва в сторону более мягкой монетарной политики и вливанию в рынки значительных объемов ликвидности, на развивающиеся рынки хлынул поток горячих денег крупных фондов, расширивших лимиты на покупку как высокорисковых, так и долговых инструментов данного сегмента, что способствовало укреплению курса рубля", - отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

За счет благоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых площадках сегодня рубль достаточно комфортно себя чувствует в коридоре 62,15-63 рубля по отношению к доллару, и при сохранении текущей тенденции на глобальных биржах в первом квартале 2020 года российская валюта может протестировать уровень в 61 рубль, добавил эксперт.

Аналитики Росбанка в рамках первого квартала 2020 года ожидают курс доллара в диапазоне 63 рублей, по их мнению, этому будет способствовать снижение оттока капитала из России - согласно прогнозу ЦБ, до $20 млрд в 2020 году с $35 млрд в 2019 году. Кроме того, укреплению валюты поспособствует и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, а также улучшение геополитического фона, считают они.

Мнения, что в начале года рубль будет торговаться на уровне 62-64 рубля за доллар, придерживается и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Экономист Citi в России, Казахстане и на Украине Артем Заигрин в начале года также прогнозирует курс доллара ближе к 64 рублям.

В свою очередь директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин полагает, что доллар сохранится на отметке 62 рубля и к концу 2020 года.

"Курс рубля с начала 2017 года, когда заработало бюджетное правило, ведет себя примерно так же, как и другие развивающиеся валюты. У него примерно тот же список факторов, влияющих на его динамику, - внешний новостной фон, а именно новости, связанные с санкциями, инфляционные риски, провоцирующие серьезные изменения ключевой ставки ЦБ и ожиданий инвесторов по доходности долговых инструментов, а также макроэкономические риски. По всем этим измерениям условия для рубля в 2020 году остаются благоприятными", - пояснил эксперт.

Вторая половина 2020 года

В целом опрошенные ТАСС эксперты выделяют несколько сдерживающих факторов для рубля, которые в первую очередь связаны с внешним фоном. Среди них состояние мировой экономики, изменения долгосрочных прогнозов по нефти, отношения РФ с другими странами, включая вопросы санкций. Негативное влияние данных факторов на экономику страны проявится преимущественно во второй половине 2020 года, считают они.

В частности, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова полагает, что во втором полугодии ввиду очередных выборов президента США рубль ослабнет до 65-70 рублей за доллар. "Во второй половине года рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность к американской электоральной повестке - ведь от того, будет ли переизбран [действующий президент США] Дональд Трамп или нет, зависят и отношения с Россией, и риски новых санкций, и перспективность российских рынков в целом", - пояснила она.

Аналитиков Росбанка в свою очередь настораживает снижение прогноза цены нефти марки Brent на 2020 год до $55-60 за баррель аналитиками SG Securities из-за вероятных последствий для профицита текущего счета, который также может уменьшиться до $67 млрд в 2020 против $75 млрд в 2019. "В подобной ситуации рубль может принять удар на себя и к концу IV квартала 2020 года скорректироваться до 66,5 рубля против доллара США", - пояснили они.

Главный экономист ING Дмитрий Долгин в свою очередь отметил, что если в начале года курсу 64 рубля за доллар будет способствовать сезонность платежного баланса, то к концу 2020 года, при сохранении тенденции к накоплению иностранных активов домохозяйствами и компаниями, может произойти ослабление рубля до 66 рублей за доллар. Дополнительным фактором неопределенности является позиция ЦБ относительно покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила, добавил он. "Если ЦБ откажется от идеи снижать объем интервенций на сумму инвестиций ФНБ в российские активы, то оценка справедливого курса рубля может дополнительно ухудшится еще на 1-2 рубля [к] доллару", - добавил он.

В "БКС Премьер" ожидают, что в следующем году, при реализации внешних рисков, российская валюта может продемонстрировать ослабление вплоть до уровней в 68-75 рублей за доллар.

"Основные риски для рубля и для российского рынка в целом сохраняются в плоскости возможного оттока капитала с рынков развивающихся стран. Усиление рисков выхода иностранных инвесторов с российского рынка возможно как в случае эскалации торгового конфликта США и Китая, так и в случае, например, усиления геополитических рисков в латиноамериканском регионе", - пояснил финансовый аналитик компании Сергей Дейнека. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко в свою очередь прогнозирует диапазон доллара к рублю на конец 2020 года в районе 60-65 рублей.