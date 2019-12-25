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Эксперты назвали самые популярные модели смартфонов

По их данным, наибольшим спросом в мире пользуется iPhone XR
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Смартфон iPhone XR производства американской компании Apple стал самой популярной моделью в мире в третьем квартале текущего года. Данные оценки опубликованы во вторник на сайте международной аналитической компании Counterpoint Research.

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Как выяснили ее специалисты, за отчетный период от общего объема продаж смартфонов в мире 3%-ая доля пришлась на iPhone XR. На втором месте - Samsung Galaxy A10 c 2,6%-ой долей, а на третьем - Samsung Galaxy A50 с 1,9%-ой долей.

Далее следуют A9 от китайской компании Oppo и iPhone 11 от Apple. В обоих случаях речь идет о 1,6%-ых долях.

Как констатируют аналитики Counterpoint Research, смартфоны iPhone XR лидировали по объему продаж с четвертого квартала 2018 года. Это одна из самых успешных моделей данных устройств от Apple.

Согласно оценкам Counterpoint Research, примерно 17%-ая доля от общего объема продаж смартфонов в мире в третьем квартале текущего года пришлась на 10 наиболее популярных моделей. В их числе также смартфоны от китайских компаний Xiaomi и Huawei.

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