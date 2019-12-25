"Академик Ломоносов" обеспечит электроэнергией горнодобывающие компании западной Чукотки

ВАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в городе Певек обеспечит электроэнергией основные горнодобывающие компании, расположенные на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле. Станция позволит заместить выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель директора департамента промышленной политики ЧАО Андрей Быков.

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" 19 декабря выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. Запуск крупных горно-промышленных производств (Баимский ГОК, Кекура), реализуемых на территории Чукотского автономного округа, загрузит ПАТЭС и ее мощности, что положительно скажется на тарифе для всех потребителей в энергосистеме.

"Подключение ПАТЭС в Певеке обеспечит энергией потребителей Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного округа, в том числе основные горнодобывающие компании, расположенные на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле: большой рудно-металлический кластер, в том числе, золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны, обеспечит энергобезопасность северного района Чукотки", - сообщил Быков.

Подключение "Академика Ломоносова" к теплосетям Певека произведут в 2020 году. После ввода ПАТЭС в эксплуатацию число действующих атомных станций РФ вырастет с 10 до 11. Также впервые в истории отечественной атомной энергетики две действующих АЭС (Билибинская АЭС и ПАТЭС) будут находиться на территории одного субъекта.

Баимский горно-обогатительный комбинат планируется построить для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений "Баимка" к 2026 году. В 2028 году ГОК должен выйти на проектную мощность.

Месторождение "Кекура" в Билибинском районе Чукотки является наиболее крупным золотоносным объектом Коральвеемского рудного узла, входящего в состав Стадухинского рудно-россыпного района. На площади Кекурского рудного поля выявлено более 50 золотоносных жильно-прожилковых зон. Площадь участка составляет 1497 кв. м, ресурсный потенциал - около 80 т золота по стандарту JORC.