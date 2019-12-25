"Ведомости": в 2020 году "АвтоВАЗ" повысит цены на все модели Lada

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ". Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на три источника в дилерских компаниях.

По информации издания, больше всего, на 3,8%, вырастет цена седана Vesta - до 629,9 тыс. рублей. Стоимость седана семейства Granta, которое является самым продаваемым в России, будет повышена на 2,5%, до 455,9 тыс. рублей. При этом до 538,9 тыс. рублей (+2,9%) будет поднята цена внедорожника Lada 4x4. Седан Lada Vesta Sport, который является самым дорогим автомобилем модельного ряда, подорожает на 1,5%, его стоимость составит 1 млн 42,9 тыс. рублей. Стоимость хетчбэка Lada Xray вырастет на 0,8%, до 619,9 тыс. рублей.

Как сообщил "Ведомостям" один из источников, повышение цен не отразится на доле "АвтоВАЗа" на российском рынке, так как другие автопроизводители также заявили об увеличении цен. Другой источник подчеркнул, что подорожание модельного ряда не скажется и на объеме продаж. При этом в самом "АвтоВАЗе" от комментариев отказались, отмечает издание.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.