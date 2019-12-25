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Глава Приморья предложил властям Китая увеличить число рейсов Владивосток - Пекин

По мнению Олега Кожемяко, это позволит взаимно увеличить количество туристов и дать возможность российской авиакомпании "Аврора" осуществлять больше рейсов в Пекин

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил специальному представителю по евроазиатским делам правительства КНР Ли Хуэю увеличить количество рейсов в Пекин из Владивостока, сообщает в среду пресс-служба администрации Приморья.

Сейчас между Владивостоком и Пекином еженедельно летает восемь рейсов. Их осуществляют авиакомпании S7, "Аэрофлот", "Аврора" и "Уральские авиалинии".

"Китай по-прежнему остается лидером по въездному турпотоку - за три квартала этого года общее количество прибывших составило 382,4 тыс. И, по мнению Олега Кожемяко, сегодня важно обеспечить туристам с обеих сторон доступное транспортное сообщение по различным направлениям. Глава Приморья предложил расширить сеть компаний, осуществляющих перевозки путешественников из Китая в Россию и обратно", - говорится в сообщении.

Это, по мнению главы региона, позволит взаимно увеличить количество туристов и дать возможность российской авиакомпании "Аврора" осуществлять больше рейсов в Пекин. Для этого необходимо получение дополнительных слотов для полетов в летнем сезоне 2020 года.

"Китай является для Приморского края одной из основных стран-инвесторов. В настоящее время у нас работают более 200 предприятий с вашими инвестициями. Ежегодно увеличивается товарооборот - на сегодня он достигает более $4 млрд. Прирост - около 10%. Безусловно, импульс в этом направлении задают лидеры наших стран. И их ежегодные встречи на ВЭФ помогают видеть перспективы развития нашего сотрудничества, выгодного для обеих стран и наших регионов", - цитирует Кожемяко пресс-служба.

Ли Хуэй отметил, что китайская сторона готова рассмотреть и поддержать все предложенные инициативы. По возвращении в Китай он пообещал изучить их совместно с профильными ведомствами и приложить усилия к их реализации.

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний Восток
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