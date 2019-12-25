Завод в Благовещенске впервые с 2012 года заложил малый рыболовный сейнер для Камчатки

ТАСС, 25 декабря. Судостроительный завод в Благовещенске построит малый рыболовный сейнер для предприятия Камчатки. Закладка нового судна состоялась в среду, сообщила пресс-служба Минэкономразвития Амурской области.

"Церемония закладки строительства малого рыболовного сейнера прошла сегодня на территории судостроительного завода имени Октябрьской революции. После завершения строительства судно передадут рыболовному предприятию Камчатского края. Длина будущего сейнера проекта 13,38 (МРС-239) составит более 23 метров, а его максимальное водоизмещение превышает 112 тонн. Это первый случай закладки корабля такого размера на судостроительном заводе в Благовещенске с 2012 года", - говорится в сообщении. К лету 2020 года новое судно уже должны передать заказчику.

Министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова отметила, что рыбопромысловый комитет Камчатской области предложил Приамурью наладить производства новых рыболовных судов. Предварительная потребность полуострова - 42 судна.

"Значительно улучшить ситуацию с заказами поможет постановление правительства РФ о компенсации 30% затрат на приобретение кораблей отечественного производства для рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Решение очень своевременное, оно поможет нашим судостроительным заводам быть конкурентоспособными в сравнении с аналогичными сейнерами азиатского производства. Рассчитываем, что при таких условиях закладка судна в 2019 году станет началом большой перспективной работы", - приводит пресс-служба слова Старковой.

Генеральный директор судостроительного завода им Вячеслав Попов рассказал, что подобные сейнеры актуальны для рыболовной отрасли Камчатки, так как их малая осадка позволяет эффективно работать в устьях рек небольшой глубины. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 22 судна в год, а всего из его цехов за 60 лет вышло более 450 кораблей с подобными характеристиками.

Судостроительный завод им. Октябрьской революции - старейшее предприятие Приамурья, основан в 1887 году. Является основным поставщиком рыболовных сейнеров для Камчатки, Сахалина и Курил, Магаданской области, Хабаровского и Приморского краев. За свою историю предприятие спустило на воду свыше 600 кораблей разного назначения.