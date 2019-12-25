Банк "Открытие" с 2020 года начнет прорабатывать план подготовки к IPO

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк "Открытие" совместно с ЦБ РФ, который является основным акционером кредитной организации, в январе 2020 года начнет разрабатывать детальный план подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году. Об этом заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью газете "Ведомости".

"В январе 2020 года мы с нашим акционером, Банком России, начнем обсуждать детальный план подготовки к IPO в 2021 году. На первом этапе продадим 20-25% акций. Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос внутри России и за ее пределами", - сообщил он изданию.

В начале июля Задорнов говорил, что 15-25% акция "Открытия" могут быть проданы к середине 2021 года.

О том, в течение какого срока можно будет продать 100% акций, глава банка не уточнил. "Жизнь покажет", - сказал Задорнов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, по словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, Банк России планирует продажу миноритарной доли акций банка "Открытие" с 2021 года, а для продажи акций нескольким инвесторам нужно внести изменения в законодательство, которое сейчас предусматривает продажу не менее 75% акций банка после финансового оздоровления одному инвестору.

Банк России владеет 99,9% акций банка "ФК Открытие". Чистая прибыль банка "ФК Открытие" в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности достигла 90 млрд рублей против 426,8 млрд рублей убытка годом ранее.

Ожидания по прибыли

Чистая прибыль банка "Открытие" по итогам 2019 года по МСФО может составить более 36 млрд рублей, группа "Открытие" может получить около 47 млрд рублей, рассказал Задорнов.

"У группы "Открытие" 3 трлн рублей активов, у банка - 2,2 трлн. Почти треть активов формируют другие компании группы. По нашим прогнозам, за этот год банк заработает более 36 млрд рублей чистой прибыли и порядка 47 млрд рублей - вся группа. План по банку был 26 млрд рублей", - сказал он.

В начале сентября Задорнов говорил, что чистая прибыл группы "Открытие" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году может превысить 40 млрд рублей. Тогда он отмечал, что более точные прогнозы строить пока сложно.

Задорнов также сказал в интервью, что сейчас большая часть дочерних компаний банка приносит "хорошую прибыль", а "убыточных "дочек" у организации уже нет. По его словам, НПФ "Открытие" в 2019 году получит 11 млрд рублей чистой прибыли и еще 9 млрд рублей - "Росгосстрах".

Глава "Открытия" уверен, что банк действительно реализует этот прогноз по прибыли. "Как я уже говорил, "Открытие" прогноз по прибыли не только выполняет, но и перевыполняет. По темпам прироста кредитного портфеля "Открытие" входит в топ-3, а по объему портфеля - в десятку крупнейших банков РФ. В каждом из сегментов мы растем кратно быстрее рынка", - сообщил он изданию.

Задорнов добавил, что в IV квартале 2019 года банк выдаст своим клиентам больше кредитов, чем за весь 2018 год. Совокупный портфель корпоративных кредитов по итогам года может превысить 800 млрд рублей, кредитов физлиц - достигнет 330 млрд рублей.

О банке

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России.

В состав группы "Открытие" входит страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта".