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Газовый конфликт России и Украины
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Козак назвал "каплей в море" выплату Украине $3 млрд по сравнению с потенциальными рисками

При этом, по словам вице-премьера, предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни Россия
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак Екатерина Штукина/ТАСС
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
© Екатерина Штукина/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Выплата "Газпромом" $2,9 млрд Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". До конца декабря "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку газа в рамках контракта на его транзит в Европу.

 

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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