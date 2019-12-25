Козак назвал "каплей в море" выплату Украине $3 млрд по сравнению с потенциальными рисками

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". До конца декабря "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку газа в рамках контракта на его транзит в Европу.