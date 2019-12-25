Козак считает, что импортируемые автомобили в 2020 году могут подорожать

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Импортные автомобили в 2020 году могут несколько подорожать в связи с ростом ставок утильсбора, однако существенного роста цен на машины с локализованным в РФ производством не будет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают. Но те, которые локализованы на территории РФ, имеют особенно высокий уровень локализации. Эта система мер поддержки, которая оказывается российскому автопрому, не приведет к существенному подорожанию автомобилей", - сказал он.

Ранее правительство РФ приняло решение увеличить ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Для легковых автомобилей рост ставок оказался наиболее значительным - в среднем на 10,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1 л до 2 л рост составил 12,4%.

По словам вице-премьера, размер утилизационного сбора составит около 2-5% от стоимости автомобиля. "Это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию, у нас реализуется масштабная программа по повышению экологической безопасности нашей страны, наших жителей", - пояснил Козак.

Он отметил, что РФ рассчитывает на рост уровня локализации производств автоконцернов на территории страны. "Мы нашему автопрому оказываем существенную поддержку и с точки зрения стимулирования производства, и с точки зрения поддержки спроса, субсидируем и спрос на автомобили российского производства экономического класса. Но в обмен на это мы ожидаем, что производство будет не просто отверточная сборка на территории России (сборка - это скрытый импорт), а что будет локализовано производство и автокомпонентов и так далее", - сказал он.

Согласно презентации Минпромторга РФ для автопроизводителей, с которой ознакомился ТАСС, автоконцерны, заключившие специнвестконтракт, гарантированно получат в 2020 году 50% компенсации утилизационного сбора, первые выплаты субсидий начнутся в апреле 2020 года. Остальные 50% будут зависеть от количества баллов, получаемых за локализацию производства. При этом в 2021 году гарантированный уровень компенсации утильсбора для автоконцернов снизится до 25%, а начиная с 2022 года вовсе исчезнет и на 100% будет зависеть от уровня локализации производства.

Утильсбор

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России во Всемирную торговую организацию и со снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

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